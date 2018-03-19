Визуализация комплексной застройки

Есть эскиз и 3D модель иконостаса. Требуется переделать некоторые элементы декора (примерно 5 %) сделать конструктивный чертеж. Площадь иконостаса 170 м2
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Необходимо выполнить модель рельефа и модель дома. Расположить дома на рельефе в соответствии с генпланом. Отрендерить 2-3 ракурса с высоты птичьего полёта (пример в приложении)
Укажите пожалуйста цену и сроки выполнения.
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