Сделать схему чертеж игрового домика согласно эскизу

Требуется разработать полноценный конструктивный проект частного дома на базе имеющегося архитектурного. Дом будет строиться на южном берегу Крыма, поэтому опыт проектирования в сейсмозоне обязателен. ЖБ монолит-газоблок, плитовой фундамент. Метраж 300 квадратов. Один макет для ...
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домик
- Каркас: квадрат труба 60 *60
- Фасад: вагонка "Штиль" + покраска
- Окна : дерево + покраска сосна (без стекла)
- Логотип Бургер кино и облоко с надписью KING JR с подсветкой изготовлены из белеого акрила + апликация пленкой
- Синяя и желтые сетчетые стены из финской фанеры 6 мм + лазерная резка узоров
- наружная территория облагорожена детскими резиновыми ковриками
после
2) схема раскроя
3) схема для сварщика каркаса
4)схема монтажа
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