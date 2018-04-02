Сделать схему чертеж игрового домика согласно эскизу

Архитектура зданийЗакрыт3 заявки241 просмотр
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домик 

  • Каркас: квадрат труба 60 *60
  • Фасад: вагонка "Штиль" + покраска
  • Окна : дерево + покраска сосна  (без стекла)
  • Логотип Бургер кино и облоко с надписью KING JR с подсветкой изготовлены из белеого акрила + апликация пленкой
  • Синяя и желтые сетчетые стены из финской фанеры 6 мм  + лазерная резка узоров
  • наружная территория облагорожена детскими резиновыми ковриками
1) требуется эскиз для заказчика 

после 

2) схема раскроя 

3) схема для сварщика каркаса 

4)схема монтажа 

6 лет назад
Sarku
38 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад