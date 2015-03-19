Диплом по ландшафтному проектированию

Здравствуйте. Что следует сделать? Начертить (нарисовать) с соблюдением пропорций силуэт дома в нескольких вариантах. Эскизы во вложении. Исполнение простое, только для того, чтобы представить как будет выглядеть силуэт.Под углом (в проекции). ...