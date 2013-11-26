Ищем исполнителя на разрабтку модульных конструк.

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Закрыт2 заявки304 просмотра

Ищем исполнителя на разрабтку модульных конструкций вертикального озеленения

Задача:

Разработать готовые конструкции для вертикального озеленения ( арки , шары пирамиды , живые стены и тд)

Визуализировать варианты применения и использования в потребительской сфере ( летние кафе, входные группы) , въездные группы в населенные пункты, коттеджные поселки , в парках , на магистралях ( оформление разделительных заборов) , оформление городских и частных зданий и т.д.

Предложении указывать

1.Цена за 3д модель

2.Цена за визуализацию 1 объекта

Работа через СБР

11 лет назад
Gerus1967
57 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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