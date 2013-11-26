Ищем исполнителя на разрабтку модульных конструк.

От угла забора до двери необходимо пристроить беседку и крыльцо. Сделать несколько вариантов. Можно совмещенно под одной крышей, можно и под разными. Вместо забора профнастила — кирпичная стена поштукатуренная под кароед. Указывайте свою цену.Мне нужны ...