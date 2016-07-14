Курятник (макет + чертежи деталей)

Добрый день. Нужен дизайн проект не большого гостевого дома. 50-60 кв.м. Есть понимание того что должно быть. Но нет понимания как все расположить гармонично
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать проект курятника с утеплителем, чтобы можно было кур содержать зимой и летом, для мелкосерийного производства.
Примерные размеры:
- длина (вместе с вольером) 3,8м
- ширина 1,5м
- высота 2,1-2,2м
- длина вольера 2,3м
Примерный внешний вид представлен в прилагаемых файлах.
На выходе я хочу получить:
1. Список всех применяемых деталей с указанием количества.
2. Чертежи всех применяемых деталей.
3. 3D-макет внешнего вида.
4. Инструкция по сборке в виде схем (текстовая опционально).
Нюансы:
1. Курятник должен быть на 6-ти ножках для установки на плоскую поверхность, кирпичи, сваи и т.п.
2. Вход в курятник из вольера.
3. Во входной двери должен быть открываемый люк для выхода кур.
4. Должна быть предусмотрена вентиляция (с возможностью закрывания).
5. Должно быть утепление курятника, чтобы можно было использовать его зимой.
6. Основные несущие конструкции должны соединяться на болтах!
7. Исходить из минимизации затрат на сборку.
8. Сборка кровли как отдельного элемента с последующим креплением ко всему остальному (опять же болтами).
9. Сделать 2 варианта кровли: 2-х скатная и односкатная.
10. Внутри насест для 5-7 кур и 2 гнезда размером 350*550мм
Ограничения по применяемым материалам:
1. Мягкая кровля.
2. Утепление минеральной ватой 50-60мм.
3. Сетка для вольера с ячейкой 40*40мм (учесть при конструировании вольера, сетка должна монтироваться без загибов)
После выполнения данного проекта возможны еще около 10 подобных заказов.
Жду ваших предложений по цене и срокам исполнения.
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