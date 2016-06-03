Дизайн проект гостевого дома

Требуется разработка дизайна интерьера кухни-столовой, зала и санузла в частном доме в современном стиле. План прилагается.
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Добрый день. Нужен дизайн проект не большого гостевого дома. 50-60 кв.м. Есть понимание того что должно быть. Но нет понимания как все расположить гармонично
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