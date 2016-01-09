Современный дизайн пропускного пункта на промышленную площадку

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт26 заявок382 просмотра

Современный дизайн пропускного пункта на промышленную площадку. Опыт работы с коммерческими объектами обязателен. 

Нужно придумать современный дизайн контрольно пропускного пункта на промышленную площадку, соответствующую требованиям потенциальных арендаторов широкого круга (это могут быть как стоянка автомобилей, складские помещение, производства и т.д.). 

Цель создания КПП – 

1. привлечь арендаторов на новую площадку 

2. показать статус площадки с помощью въездной группы 

3. функциональное назначение см ниже разбивку по этажам. 

3.1. 1 этаж – охранная зона (туалет, душ, обзор въездной части, 2 спальных места). 

3.2 2. этаж – офис под сотрудников и клиентская зона, офис продаж и сдачи в аренду. 

3.3 .3 этаж – кабинет собственников 

на каждом этаже туалет. 

общая площадь здания примерно 150м2 (на три этажа) 

План примыкающей территории к въездной группе – план парковки, озеленение, освещение. 

Состав проекта: 

- поэтажный план с размерами 

- развертка фасадов 

- схематичная визуализация 3д (возможно набросок от руки) 

- план прилегающей территории 

- развертка интеръера 

Технические требования к зданию: 

предполагаемая конструкция – металокаркас в сочетании с сэндвич панелями (обсуждаемо при соотношении цена качество) 

Парковка на 20 машин. 

Топосъемку территории отправим по e-mail.

9 лет назад
MoonS
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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