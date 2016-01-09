в приложении задние по курсовому проекту.Также я приложила пример решения курс проекта.Тематика - строительство.Там в примере 40 стр, мне нужно около 25 стр.Нужно чтоб было по заданию (т.е все требования должны быть соблюдены).Сообщите стоимость и сроки ...
Современный дизайн пропускного пункта на промышленную площадку
Современный дизайн пропускного пункта на промышленную площадку. Опыт работы с коммерческими объектами обязателен.
Нужно придумать современный дизайн контрольно пропускного пункта на промышленную площадку, соответствующую требованиям потенциальных арендаторов широкого круга (это могут быть как стоянка автомобилей, складские помещение, производства и т.д.).
Цель создания КПП –
1. привлечь арендаторов на новую площадку
2. показать статус площадки с помощью въездной группы
3. функциональное назначение см ниже разбивку по этажам.
3.1. 1 этаж – охранная зона (туалет, душ, обзор въездной части, 2 спальных места).
3.2 2. этаж – офис под сотрудников и клиентская зона, офис продаж и сдачи в аренду.
3.3 .3 этаж – кабинет собственников
на каждом этаже туалет.
общая площадь здания примерно 150м2 (на три этажа)
План примыкающей территории к въездной группе – план парковки, озеленение, освещение.
Состав проекта:
- поэтажный план с размерами
- развертка фасадов
- схематичная визуализация 3д (возможно набросок от руки)
- план прилегающей территории
- развертка интеръера
Технические требования к зданию:
предполагаемая конструкция – металокаркас в сочетании с сэндвич панелями (обсуждаемо при соотношении цена качество)
Парковка на 20 машин.
Топосъемку территории отправим по e-mail.
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