Пройдите тест по технологии, организации и управлению строительным производством, включая аспекты архитектуры зданий. Задача направлена на подготовку к экзаменам и освоение ключевых тем курсов ПГС.
Срочно перевести документацию из проектной в рабочую
перевести документацию из проектной в рабочую Переводим только АР в соответствии с ПОС
2 архитектурных элемента. Амфитеатр и входная группа + эстрада. Должны быть собраны "изящно" и максимально антивандально.
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