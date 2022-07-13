Срочно перевести документацию из проектной в рабочую

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт4 заявки800 просмотров

перевести документацию из проектной в рабочую Переводим только АР в соответствии с ПОС

2 архитектурных элемента. Амфитеатр и входная группа + эстрада. Должны быть собраны "изящно" и максимально антивандально.

3 года назад
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