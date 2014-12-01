Внести корректировки в проект

архитектурно-конструктивный проект по архитектуре гражданских и промышленных зданий. есть задание и есть пример.( в приложении) основное - чертежи. к ним нужна небольшая пояснительная срок и стоимость? архитектурно-конструктивный проект по архитектуре гражданских и промышленных зданий. есть задание и есть пример.( в приложении) основное - чертежи. к ...