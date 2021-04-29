Здравствуйте! Требуется помощь в обработке звука. Т.е., удаление шумов вентилятора камеры и нормализация - усиление в оптимальных пределах основной записи. Пример аудио https://cloud.mail.ru/public/j9AG/97fHNVc1G При подаче заявки, пожалуйста, уточняйте стоимость ...
Монтаж видео-уроков
Необходимо смонтировать примерно 25 уроков длительностью 10-15 минут с добавлением графики. Пример графики есть. Тексты и картинки для графики есть.
Выбирать будем по примерам работ. Сроки примерно 1-2 дня на монтаж 4-5 уроков.
Заявки фрилансеров
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