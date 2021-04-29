Монтаж видео-уроков

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  2. Аудиомонтаж
Закрыт3 заявки485 просмотров

Необходимо смонтировать примерно 25 уроков длительностью 10-15 минут с добавлением графики. Пример графики есть. Тексты и картинки для графики есть.

Выбирать будем по примерам работ. Сроки примерно 1-2 дня на монтаж 4-5 уроков.

4 года назад
guest_16213236109868
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Заявки фрилансеров

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