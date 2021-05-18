Обработка звука - удаление шумов и нормализация основной записи

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Закрыт27 заявок857 просмотров

Здравствуйте!

Требуется помощь в обработке звука.

Т.е., удаление шумов вентилятора камеры и нормализация - усиление в оптимальных пределах основной записи.

Пример аудио https://cloud.mail.ru/public/j9AG/97fHNVc1G

При подаче заявки, пожалуйста, уточняйте стоимость за минуту.

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