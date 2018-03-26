Монтаж звука.

Необходимо создание роликов для голосовых сервисов. Длительность 10-50 сек. Записывать в формате wav, 16 bit 8000 Hz.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно почистить звук в трёх видео (30/20/9 сек.)
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