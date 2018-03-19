Создание звуковых роликов для голосовых сервисов.

АудиомонтажЗакрыт8 заявок182 просмотра
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Необходимо создание роликов для голосовых сервисов. Длительность 10-50 сек. Записывать в формате wav, 16 bit 8000 Hz.

6 лет назад
webra
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад