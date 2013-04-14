Нужно сделать перевод аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен18 заявок349 просмотров

Нужно сделать перевод 1 час аудио в текст.

12 лет назад
SVasilij
Василий 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за проделанную работу. Все сделанно качественно и в срок.
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, заботится об исполнителе, своевременная оплата. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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