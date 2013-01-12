Транскрипция чата

Задание творческое и Вам потребуется немного пофантазировать.

Обычно мы делаем видео-запись экрана во время семинара, где виден чат, но в данном случае мы это не сделали.

Поэтому нужно придумать Имена (Никнеймы) участников (около 100) и сделать эту Транскрипцию.

Важно, чтобы были ключевые вопросы от участников, фоновые комментарии и т.д.

И главное, чтобы была привязка ко времени (секундам) комментариев.

То есть, например, спикер №1 начинает говорить: "Поставьте +, кто меня слышит" на 01 секунде, соответственно комментарии должны пойти на 02, 03, 04 секундах.

Если же спикер №1 читает вопрос и отвечает на него, то этот вопрос должен появится раньше на 5-7 секунд.

Пример, как это должно выглядеть, см. прикрепленный файл.