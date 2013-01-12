Нужно свести и почистить аудио

Есть запись аудио-интервью со скайпа, длительность 47 минут.

Проблема - не слышно второго собеседника, только шум. Проверили - есть два канала, нужно свести звук. А также отредактировать - убрать лишние, не нужные моменты, шумы если получится, ошибки.

Сроки - до завтра, до вечера (до 20-00 по Москве)

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