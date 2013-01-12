Нужно свести и почистить аудио

Наверняка, каждый помнит звуковой логотип компании Danone «М-м-м, Данон». Это так называемый звуковой логотип, который делает бренд узнаваемым на слух. Нужно создать звуковой логотип для бренда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть запись аудио-интервью со скайпа, длительность 47 минут.
Проблема - не слышно второго собеседника, только шум. Проверили - есть два канала, нужно свести звук. А также отредактировать - убрать лишние, не нужные моменты, шумы если получится, ошибки.
Сроки - до завтра, до вечера (до 20-00 по Москве)
Свои заявки оставляйте только под проектом, указывайте свой контактный скайп и цену за работу
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