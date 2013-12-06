Озвучить субтитры и наложить фоном музыку на ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен6 заявок220 просмотров

Ролик на youtube длительностью 2 минуты. Наложить музыку и озвучить приятным голосом субтитры.

Оплата яндекс-деньги или Paypal.

11 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все великолепно. Идеально подходящая озвучка для информационного видео. Сделано быстро и именно так, как мне и хотелось. Уверен, что продолжу сотрудничество.
Отличный заказчик! Легко договорились, хорошо сработались. Спасибо за быструю оплату и позитивное общение! Буду очень рада поработать еще :)

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
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