Необходимо подобрать звуки (шумы) и написать музыку для короткого анимационного ролика (мультфильма). Ничего особенного не нужно, достаточно сделать просто и со вкусом. Буду рад видеть и слышать примеры. Просьба не заламывать ...
Озвучить субтитры и наложить фоном музыку на ролик
Ролик на youtube длительностью 2 минуты. Наложить музыку и озвучить приятным голосом субтитры.
Оплата яндекс-деньги или Paypal.
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