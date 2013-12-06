Озвучить субтитры и наложить фоном музыку на ролик

Есть вот такое видео http://www.youtube.com/watch?v=6g75vUBoFT8 В нем очень плохой звук (кажется, это эхо). Надо выдрать из него звуковую дорожку (скачав видео с ютуба в формате mp4), и улучшить в получившемся звуковом ...