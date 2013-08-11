Обработка звука

Необходимо озвучить анимационный ролик - 40 секунд: 1. Музыка - свободная от авторских прав 2. Звуковое шумовое оформление 3. Три голоса мужские - диктор и два подростка (слов хоть и очень мало - но озвучить то их нужно) Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть - записали видео. все хорошо, но сильно слышно дыхание снимающего. Задача - уменьшить или убрать со всем этот звук. Специалисты по обработке звука если возьметесь и если реально - отпишите.
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