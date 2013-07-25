Склеить 6 коротких файлов

АудиомонтажЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Есть 6 готовых аудиофайлов в формате mp3. длительность каждого 5-10 мин. размер - 10-20 мг.

кусочки радиопередачи.

мне нужно их склеить и сделать один файл.

просьба сразу писать сумму

10 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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