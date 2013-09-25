Звук и музыка к видео

Необходимо подобрать звуки (шумы) и написать музыку для короткого анимационного ролика (мультфильма). Ничего особенного не нужно, достаточно сделать просто и со вкусом.

Буду рад видеть и слышать примеры.

Просьба не заламывать стоимость, проект не коммерческий! Спасибо!