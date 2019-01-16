Сделать минус

Нужен Звукорежиссер, который сможет правильно подобрать музыкально-шумовое оформление, а также звуковые эффекты для детского скетча. у нас есть: - готовый ролик (без звука) - озвучка (голос) от вас необходимы все остальные звуки. Хронометраж 3 минуты. Пример - youtube.com/watch?v=5DOoVDUkoQk
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