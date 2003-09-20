$20
Требуется разработать баннеры для сайта Weblancer.net в четырех форматах: 88x31, 120x60, 100x100 и 468x60. Возможны как gif, так и flash-версии. Креативный подход приветствуется.
Баннеры1 исполнитель
Закрыт
22 года назад
Нужно создать банер для сайта http://www.hakep.h10.ru
Требуется разработать баннеры для сайта Weblancer.net в четырех форматах: 88x31, 120x60, 100x100 и 468x60. Возможны как gif, так и flash-версии. Креативный подход приветствуется.
Требуется разработать 3-5 баннеров для сайта обменного пункта. Баннеры должны быть привлекательными и соответствовать тематике обмена валют. Ожидается оригинальный и креативный подход к дизайну, который привлечет внимание пользователей.