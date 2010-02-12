Необходимо написать программу

Необходимо сделать утилиту, регистрирующую и обрабатывающую новых пользователей.

В приложенном файле дополнительная информация по первой части проекта.

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Уточнения:

Операционная система - Windows, дополнительно можно другие.

Для общего понимания задачи - следующая информация:

Данная первая часть посвещена регистрации новых пользователей, но в целом программа будет следующая:

Программа дает возможность пользователю отслеживать поступление новых книг в продажу. Работает в обычном и демо-режиме (доступен ограниченный набор реквизитов книги). Для этого, в дальнейшем, необходимо предусмотреть следующие события у АДМИНА, КЛИЕНТА и СЕРВЕРА:

АДМИН (веб-клиент):

- создание (модификация) записи "книги" (набор реквизитов)

- администрирование юзеров (списки, срок подписки и пр.)

КЛИЕНТ: (программа)

- Логин/авторизация/регистрация нового пользователя

- ожидание и оповещение о получении новой записи (новые книги), добавление записи в локальную базу

- запрос обновлений начиная с некой даты

- работа с БД (просмотр, пометки и пр.).

СЕРВЕР

- Логин/авторизация

- обработка добавленной записи "о книге" админом

- отправка оповещений

- обработка запроса обновления и пр.