Доброго дня! Требуется человек знающий и имеющий опыт использования MS Synchronization Services, требуется с помощью этого фреймворка синхронизировать данные между MS SQL Server 2008 Express Edition и локальной базой MS SQL ...
Необходимо написать программу
Необходимо сделать утилиту, регистрирующую и обрабатывающую новых пользователей.
В приложенном файле дополнительная информация по первой части проекта.
_____________________________________________________________________________________________
Уточнения:
Операционная система - Windows, дополнительно можно другие.
Для общего понимания задачи - следующая информация:
Данная первая часть посвещена регистрации новых пользователей, но в целом программа будет следующая:
Программа дает возможность пользователю отслеживать поступление новых книг в продажу. Работает в обычном и демо-режиме (доступен ограниченный набор реквизитов книги). Для этого, в дальнейшем, необходимо предусмотреть следующие события у АДМИНА, КЛИЕНТА и СЕРВЕРА:
АДМИН (веб-клиент):
- создание (модификация) записи "книги" (набор реквизитов)
- администрирование юзеров (списки, срок подписки и пр.)
КЛИЕНТ: (программа)
- Логин/авторизация/регистрация нового пользователя
- ожидание и оповещение о получении новой записи (новые книги), добавление записи в локальную базу
- запрос обновлений начиная с некой даты
- работа с БД (просмотр, пометки и пр.).
СЕРВЕР
- Логин/авторизация
- обработка добавленной записи "о книге" админом
- отправка оповещений
- обработка запроса обновления и пр.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт15 лет назад
1. Собрать информацию (10-15 атрибутов), разработать универсальное отнашение, сформулировать ограничение и построить инфологическую модель данных для заданой предметной области. Описать ее на ЯИМ и с помощью ER-диаграммы. 2. спроектировать базовые ...Закрыт15 лет назад
Доброго времени. Хочу создать ветрину на базе wordpress поэтому есть надобность перекодировать базу без потери картинок и тд Тоесть все товары работали на wordpress Цена самый важный ...Базы данных2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Я работаю над несколькими проектами для клиента, и мне нужна помощь. Наиболее срочная работа на текущий момент - это исправление индекса в базе PostgrelSql 7.4.2 на сервере с ОС FreeBSD. ;) ...Закрыт15 лет назад
Есть база сделанная на PHP+MySQL , нужно немного модернизировать. 1) Добавить критерий к разделу "Архив" при нахождении в нем пункта 365 дней автоматически удаляется 2) Добавить несколько категорий при нажатии на которые в ...Завершен15 лет назад
- $50
Добрый день. Задача: Существует программа BX Language acquisition – bxmemo.narod.ru, программа работает по принципу "берет слова из словаря и показывает их в маленьком окне вместе с переводом". ...Базы данных8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Прочтите материалы выбранного проекта и на основе них нужно нарисовать четыре модели этого проекта: 1.Организационную структуру 2.Бизнес-процессы 3.Схему данных ИС 4.Модель потока данных В качестве инструмента ...Базы данных1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужна база данных (каталог) товаров около 10 000 наименований. Мобильные телефоны, Ноутбуки и т.д. База данных mysql. Нужно чтобы были дополнительные параметры для поиска, т.е. допустим есть категория "Мобильные телефоны" к ней чтобы ...Базы данных9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна программа для сбора однотипных данных из массива документов doc html идр По тегам, оглавлению (имя,, компания, адрес .....) Программа должна уметь создавать базу данных в любом формате производить ...Базы данных6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать приложение для формирования не большой БД. Если есть готовые решения или предложения как это сделать проще готов общаться. Тех задание прикрепил.Базы данных15 заявокЗакрыт15 лет назад