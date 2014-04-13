Есть задача подобрать упаковку (коробку) для определённого набора товарных вложений, по каждому из коробов и вложений известна ДШВ. Знаю, что такие алгоритмы есть у многих, может кто-то что-то подскажет, чтобы не изобретать ещё один велосипед? Крайне желательно реализовать ...