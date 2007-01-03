1 Разработка концепции позиционирования бренда. 2 Разработка идеологии, легенды, миссии, системы ценностей, слоганы, концепции рекламной компании. Стиль поведения будущего бренда. 3 Разработка нового наименования бренда (нейминг), относительно его концепции позиционирования . 4 Разработка дизайн-концепта бренда относительно нового названия и ...
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Здравствуйте.
Нашей компании требуются услуги по придумыванию названия домена (нэйминг).
Мы в скором времени выпускаем веб-сервис, посвящённый организации персональной информации в интернет.
В настоящее время в сервисе можно будет структурировать и организовывать любую текстовую информацию: мысли, задачи, идеи, записки на манжетах, списки toRead, toDo, цитаты, контакты, полезные ссылки, стихи, анекдоты, просмотренные фильмы, рекомендации. В дальнейшем планируется также хранение некоторого набора файлов.
Типичный сценарий использования: ползователю приходит в голову идея - например, как открыть собственный бизнес - под рукой компьютер/кпк/аська - он записывает идею в наш сервис и помечает метками. Например: мои проекты, идеи, бизнес.
В дальнейшем он может найти свои записи по любой из указанных меток.
Это, разумеется, только базовые возможности системы. Основная её цель - неустаревание/постоянная эволюция информации. Старые записи, сделанные пользователем, и возможно забытые, но полезные будут в нужный пользователю момент появляться на экране.
Кусочки информации будут сами (полуавтоматически) связываться с другими кусочками и таким образом тоже организовываться.
Информация будет жить.
Также важно, что в дальнейшем планируется обмен данными между пользователями - сообщества, группы.
Сейчас у нас есть некоторые наработки по концепции брэнда:
Эволюция информации. Эволюционайзер в противовес органайзеру.
Сервис, который тоже совершенствуется и предоставляет пользователям всё новые и новые возможности по организации его информации.
Слоган для сервиса пока выбран такой:
"let yor information evolve".
Полная версия слогана:
"Be inspired
Stay impressed
...and let your information evolve"
В скором времени мы планируем открыться
Сейчас мы затрудняемся с выбором названия и домена для нашго сервиса.
Одна из версий eWWWo.com.
К сожалению, все другие домены, приходившие нам в голову были заняты (проверить занятость доменов можно тут http://www.best-hosting.ru/order_mdomains.asp)
Пока мы заняли домен ewwwo.com.
Но ищем лучшие варианты со свободным доменом, или доменом, который можно было бы не очень дорого перекупить.
Требования к домену: так как сайт интернациональный, то в зоне .com.
Длина домена не более 10 букв. Желательно - 5-8.
Нам нужна конкретная услуга - разработка названия продукта и домена.
Сколько будет стоить такая услуга? Каковы условия?
Предпочтительный способ связи:
e-mail: [email protected]
icq: 112-307-465
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