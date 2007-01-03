Требуются услуги по придумыванию названия домена

Бренд-менеджментЗакрыт14 заявок355 просмотров
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Здравствуйте.

Нашей компании требуются услуги по придумыванию названия домена (нэйминг).

Мы в скором времени выпускаем веб-сервис, посвящённый организации персональной информации в интернет.

В настоящее время в сервисе можно будет структурировать и организовывать любую текстовую информацию: мысли, задачи, идеи, записки на манжетах, списки toRead, toDo, цитаты, контакты, полезные ссылки, стихи, анекдоты, просмотренные фильмы, рекомендации. В дальнейшем планируется также хранение некоторого набора файлов.

Типичный сценарий использования: ползователю приходит в голову идея - например, как открыть собственный бизнес - под рукой компьютер/кпк/аська - он записывает идею в наш сервис и помечает метками. Например: мои проекты, идеи, бизнес.

В дальнейшем он может найти свои записи по любой из указанных меток.

Это, разумеется, только базовые возможности системы. Основная её цель - неустаревание/постоянная эволюция информации. Старые записи, сделанные пользователем, и возможно забытые, но полезные будут в нужный пользователю момент появляться на экране.

Кусочки информации будут сами (полуавтоматически) связываться с другими кусочками и таким образом тоже организовываться.

Информация будет жить.

Также важно, что в дальнейшем планируется обмен данными между пользователями - сообщества, группы.

Сейчас у нас есть некоторые наработки по концепции брэнда:

Эволюция информации. Эволюционайзер в противовес органайзеру.

Сервис, который тоже совершенствуется и предоставляет пользователям всё новые и новые возможности по организации его информации.

Слоган для сервиса пока выбран такой:

"let yor information evolve".

Полная версия слогана:

"Be inspired

Stay impressed

...and let your information evolve"

В скором времени мы планируем открыться

Сейчас мы затрудняемся с выбором названия и домена для нашго сервиса.

Одна из версий eWWWo.com.

К сожалению, все другие домены, приходившие нам в голову были заняты (проверить занятость доменов можно тут http://www.best-hosting.ru/order_mdomains.asp)

Пока мы заняли домен ewwwo.com.

Но ищем лучшие варианты со свободным доменом, или доменом, который можно было бы не очень дорого перекупить.

Требования к домену: так как сайт интернациональный, то в зоне .com.

Длина домена не более 10 букв. Желательно - 5-8.

Нам нужна конкретная услуга - разработка названия продукта и домена.

Сколько будет стоить такая услуга? Каковы условия?

Предпочтительный способ связи:

e-mail: [email protected]

icq: 112-307-465

16 лет назад
Bormental
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
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