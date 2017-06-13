Бухгалтер: ООО (УСН Д-Р, СПб), неполн. занятость, удаленно

Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка348 просмотров
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Бухгалтер, Санкт-Петербург – обязательно. Неполная занятость, работа удаленная.  

ООО: с конца 2014, УСН (Д-Р), м.Автово: 

1. розница (агентские договора, принципал), 300-400 заказов/мес по отчетам агентов 

2. мелкий опт, до 10 заказов/мес 

3. производство ОЕМ: заказ материалов + производство подрядчики -> реализация п.1 и п.2 

4. 2 сотрудника (нерезиденты, Беларусь) 

Объем работ: 

0. Работа по договору (наличие собств. ИП или ООО) 

1. Ведение и восстановление бухгалтерии за 2 года. 

2. Организация системной работы. 

3. Забор самостоятельно, контроль, подшивка, архивирование первичной документации (а/я м.Автово, пр.Стачек 69) 

4. Контроль и ведение отчетности. 

5. Ведение 1С бухгалтерия 8.3: торговля (накладные, продажи, акты), производство и пр. 

Оч. желателен (на перспективу): 

1. Опыт работы на ОСНО 

2. опыт 1С УТ 

3. опыт ВЭД 

7 лет назад
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад