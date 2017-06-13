По готовой спецификации с ценами нужно сделать смету в ФЕР Санкт-Петербурга. Файл вышлю по почте. Срок – ко вторнику, 15.00. Оплата четко, сразу. Нужно осметить по базовым расценкам работы учитывая следующие коэффициенты: · Коэффициент реконструкцию ...
Бухгалтер: ООО (УСН Д-Р, СПб), неполн. занятость, удаленно
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Бухгалтер, Санкт-Петербург – обязательно. Неполная занятость, работа удаленная.
ООО: с конца 2014, УСН (Д-Р), м.Автово:
1. розница (агентские договора, принципал), 300-400 заказов/мес по отчетам агентов
2. мелкий опт, до 10 заказов/мес
3. производство ОЕМ: заказ материалов + производство подрядчики -> реализация п.1 и п.2
4. 2 сотрудника (нерезиденты, Беларусь)
Объем работ:
0. Работа по договору (наличие собств. ИП или ООО)
1. Ведение и восстановление бухгалтерии за 2 года.
2. Организация системной работы.
3. Забор самостоятельно, контроль, подшивка, архивирование первичной документации (а/я м.Автово, пр.Стачек 69)
4. Контроль и ведение отчетности.
5. Ведение 1С бухгалтерия 8.3: торговля (накладные, продажи, акты), производство и пр.
Оч. желателен (на перспективу):
1. Опыт работы на ОСНО
2. опыт 1С УТ
3. опыт ВЭД
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