Бухгалтерский учет

Здравствуйте. Нужен консультант по ВЭД в Украине, который знает нюансы для 3-й группы ФЛП. Сам вопрос, как можно получать платежи из других стран с помощью ликпей, что для этого надо, как отображать по бухгалтерии. Полностью разжевать этот момент, ...