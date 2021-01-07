Бухучет в религиозных организациях

Бухгалтерские услугиЗакрыт2 заявки294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пишем статью по бухгалтерскому учету в религиозных организациях.

Нужен специалист, который сможет помочь, объяснить, как ведется учет в таких организациях, рассказать особенности.

Также нужно проверить написанную статью на корректность

3 года назад
guest_16115704353946
3 года в сервисе
Был
3 года назад