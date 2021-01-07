Консультация бухгалтера по работе в интернет-банке

Необходима консультация бухгалтера, имеющего опыт работы с интернет-банком (любой банк) по ряду операций:

платежные поручения

валютный контроль

депозиты

зарплатные проекты

кредитные и документарные сделки

ВЭД

Созвонимся с вами по Zoom, зададим общие вопросы в части порядка выполнения операций выше, без привязки непосредственно к вашему банку. Консультация займет где-то час.

В отзыве прошу указать, что работали по всем вышеописанным операциям (выполняли их в интернет-банке), а также стоимость за час консультации.