Консультация бухгалтера по работе в интернет-банке

Составить 2НДФЛ физлица на доходы, полученные от операций на фондовом рынке через российского брокера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима консультация бухгалтера, имеющего опыт работы с интернет-банком (любой банк) по ряду операций:
платежные поручения
валютный контроль
депозиты
зарплатные проекты
кредитные и документарные сделки
ВЭД
Созвонимся с вами по Zoom, зададим общие вопросы в части порядка выполнения операций выше, без привязки непосредственно к вашему банку. Консультация займет где-то час.
В отзыве прошу указать, что работали по всем вышеописанным операциям (выполняли их в интернет-банке), а также стоимость за час консультации.
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