Ищем бухгалтера на первичную бухгалтерию для ИП в Германии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт6 заявок592 просмотра

Добрый День. Ищем бухгалтера на первичную бухгалтерию для ИП в Германии. Продажа товаров через Интернет аукционы. Работа удаленная. Подробности по электронной почте и телефону.

3 года назад
net7days
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