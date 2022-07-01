Требуется настройка автоматического заполнения заявки на покупку товара в LibreOffice. Заявка должна создаваться в новой вкладке и отображать только те товары, для которых указано количество в прайсе. Ожидается работа с таблицами и формулами для автоматизации процесса.
Ищем бухгалтера на первичную бухгалтерию для ИП в Германии
Добрый День. Ищем бухгалтера на первичную бухгалтерию для ИП в Германии. Продажа товаров через Интернет аукционы. Работа удаленная. Подробности по электронной почте и телефону.
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