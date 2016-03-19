Нужно подготовить нулевой годовой отчёт для ИП

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Завершен3 заявки173 просмотра

Добрый день! Нужно подготовить нулевой налоговый отчёт для ИП. Все данные предоставлю. От вас - конкретная цена и сроки выполнения.

9 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

roswomen
Алина 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Работа была выполнена очень качественно. Нареканий никаких нет. Рекомендую данного исполнителя как ответственного.
Чёткое ТЗ, быстрая оплата. Работать с заказчиком приятно.

Заявки фрилансеров

roswomen
Алина 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад