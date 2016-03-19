Требуется составить смету на ремонт в расценках СН-2012. Имеется 6 объектов с потребностью в текущем ремонте (объёмы небольшие) по каждому объекту имеются дефектовочные ведомости с составом работ. Виды работ: - общестрой (покраска, шпаклёвка, устройство ...
Нужно подготовить нулевой годовой отчёт для ИП
Добрый день! Нужно подготовить нулевой налоговый отчёт для ИП. Все данные предоставлю. От вас - конкретная цена и сроки выполнения.
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