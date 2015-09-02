Требуется бухгалтер с опытом работы начало 80-90х годов. Необходима консультация - вопросы по документам.
Нужно заполнить форму РСВ-1 для сдачи "нулевой" отчётности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В сентябре этого года на моё имя было открыто ООО, но деятельности пока никакой не велось. Сотрудников и бухгалтера в обществе нет. Я являюсь единственным учредителем и ген. директором в одном лице.
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