Нужно заполнить форму РСВ-1 для сдачи "нулевой" отчётности.

Бухгалтерские услугиЗакрыт20 заявок312 просмотров
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В сентябре этого года на моё имя было открыто ООО, но деятельности пока никакой не велось. Сотрудников и бухгалтера в обществе нет. Я являюсь единственным учредителем и ген. директором в одном лице.

8 лет назад
shusha1234
Шушан 
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад