Составить бухгалтерский баланс за 2014 и 2015 год

Бухгалтерские услугиЗакрыт15 заявок330 просмотров
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Нужно составить бухгалтерский баланс за 2014 и 2015 годы, за этот период было 112 платежей включая комиссию банка. Есть книга учета доходов-расходов и выписка. Организация ИП на УСН 6%. Бухгалтерский баланс нужен по запросу банка для одобрения кредита.

8 лет назад
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад