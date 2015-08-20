Составить бухгалтерский баланс за 2014 и 2015 год

Нужно точно расчитать подоходный налог за квартал с учетом минималки и соцльготой. Віплачена з/п июль - 1218, август - 1218, сентябрь - 1378. Соцльгота применяется.
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Нужно составить бухгалтерский баланс за 2014 и 2015 годы, за этот период было 112 платежей включая комиссию банка. Есть книга учета доходов-расходов и выписка. Организация ИП на УСН 6%. Бухгалтерский баланс нужен по запросу банка для одобрения кредита.
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