Составить пакет документации

Есть проблема в бухгалтерии которую необходимо решить. Причем не только советом (совет уже получил, но здесь его не озвучиваю) но и делом - составлением рыб всей бухгалтерской документации.

Я индивидуальный предприниматель на УСН 6% от дохода. Род деятельности - услуги по созданию, настройке и ведению рекламных кампаний в Интернете. В чем состоит сложность. Возьмем как поставщика рекламных услуг социальную сеть ВКонтакте. Они (не только они, они просто как пример) создают такие условия по которым я должен пропускать через себя рекламный бюджет клиента. Что получается в стандартной схеме:

1) Клиент платит в месяц 3 тысячи за ведение рекламы и 70 тысяч - на рекламный бюджет. Я 3 тысячи оставляю себе, 70 перечисляю в ВКонтакте. После чего как доход у меня числятся 73 тысячи с которых должен заплатить налог 6% т.е. 4380 рублей... То есть фактически налога отдаю в полтора раза больше чем реально сам зарабатываю в схеме.

2) Я по закону не являюсь плательщиком НДС. При этом ВКонтакте мне выставляет счет на рекламный бюджет с НДС, а я вынужден ту же сумму выставлять клиенту но уже как "без НДС". В результате из-за того что я встрял посередине - клиент не может у себя перезачесть тот НДС который за него фактически уже заплатила гос-ву ВКонтакте.

Как я уже сказал выше - принципиальное решение ситуации существует и мне его уже подсказали (правда документацию не составили). Здесь его не привожу, чтобы не привлекать тех кто реально с подобными ситуациями не сталкивался и не решал их. Если от Вас услышу верное направление решения проблемы тогда будем продолжать общение по цене Ваших услуг.

Да, это все в РОССИИ!!! Соответственно решение должно согласовываться с нормами российского права и налогов.