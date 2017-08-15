Что бы начать пользоваться Контур.Бухгалтерией, необходимо внести остатки по счетам http://evrika.kontur.ru http://yadi.sk/i/vNbZcvEx3NrUNz – те же данные только в xls файле Ранее мы пользовались программой Парус 7. Он нам выдает данные в таком виде (xls) http://yadi.sk/i/U_Q3-qQr3NrUqG – ...
Подготовить/разработать/посчитать проект НДС для предприятия
Требуется создать проект НДС для предприятия в срок до 27 ноября. Любые данные предоставлю.
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