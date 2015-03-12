Предложение Урпавленческая отчетность

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт2 заявки178 просмотров

Нужно провести финансовую аналитику в ресторане.

Нужны базовые и расширенные отчеты.

PNL, ДДС, Бюджетирование.

Работа проектная, с возможностью дальнейшего сотрудничества.

Ваши предложения.

Ищем специалиста в Москве и МО.

В каком ПО будете проводить анализ?

10 лет назад
Robokot777
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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