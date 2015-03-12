Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Предложение Урпавленческая отчетность
Нужно провести финансовую аналитику в ресторане.
Нужны базовые и расширенные отчеты.
PNL, ДДС, Бюджетирование.
Работа проектная, с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Ваши предложения.
Ищем специалиста в Москве и МО.
В каком ПО будете проводить анализ?
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