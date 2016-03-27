Сделать накладные на опт продажу товара- реализация и торг12

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Завершен4 заявки244 просмотра

Необходимо создать накладные ООО на реализацию товаров и торг 12 по бланку заказа клиента для осуществления оптовой поставки товаров клиенту. По объему выйдет около 2-4 напечатанных листов А4. ОСНО- общая. Исполнителю отправлю образцы наших накладных , и всю необходимую инф.

9 лет назад
krasolga
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$4
1 день
Качественная, профессиональная работа , все сделано быстро и точно по ТЗ . Рекомендую.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятный в общении человек. Рекомендую Ольгу как положительного во всех отношениях заказчика!

Заявки фрилансеров

Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
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