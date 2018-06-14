Создать бухгалтерский учет, нестандартный.

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Необходимо создать бухгалтерию, предпочтений нету в каком виде и в какой программе, но думаю было бы удобно в Excel файле. 

Бухгалтерия связана с валютными рисками и работой с биржей, есть контрагенты, нужно вписывать их действия и учитывать их текущие убытки/заработки.

7 лет назад
spash
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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