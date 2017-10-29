Подскажите, новые счета ЕСВ ФОП либо где их скачать и найти нужный для своей ДФС
Ввести данные в программу учёта денег
Требуется ввести исходные данные различного формата в программу учёта денег. Есть программа учёта движения денег - AbilityCash. Есть исходные данные о различных денежных "карманах" - в формате word или excel. Необходимо эти данные ввести в базу данных AbilityCash с некоторыми изменениями при необходимости, проверяя чтобы остатки соответствовали и ничего не сбилось. Никаких навыков не требуется, Оплата в зависимости от того, сколько времени это у вас займёт. За каждый час - 150р.
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