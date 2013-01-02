1) Объявляется набор на вакантные должности: a) финансовые консультанты (бухгалтеры) 2) Обязанности: a) ведение документации b) учет документации c) консультирование сотрудников 3) Условия: a) ...
Требуется бухгалтер (удаленная работа)
Малому бизнесу необходим сотрудник с навыками бухгалтера, быстро обучаемый, организованный.
Частичная занятость, подработка.
Бухгалтерия несложная, небольшая, сугубо финансовая, не имеет отношения к налоговому и т.п. делопроизводству.
Работа состоит в том, чтобы один раз в первой половине месяца разнести банковские выписки с двух счетов в сводные таблицы Excel по видам движения денежных средств и вывести верные остатки по каждому счету.
Суммированные данные по счетам потом сводятся в табличке Excel
Выписки предоставляются в виде файлов PDF.
Всего по расчетным счетам около 100-150 операций в месяц. Таблицы разрабатывать не нужно, они уже есть. Желательно знание английского на уровне чтения, так как выписки даются на английском.
Необходимо наличие быстрого интернета, доступ к сети в вечернее время по мск.
Желательно умение пользоваться современными видами интернет-коммуникации (скайп, айсикью, эл. почта и т.п.) для начального обучения и вхождения в курс дел.
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- Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт11 лет назад