Чертежи дизайн-проекта по эскизам

$250
Чертежи и СхемыЗавершен7 заявок825 просмотров
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Квартира 157 м.кв., требуется выполнять чертежи для дизайн-проекта по моим эскизам. Эскизы подробные, главное все правильно оформить, работа предпочтительно в Архикаде (можно и автокад). Оплата ориентировочно 400 р./лист. По общей площади лучше не считать - мне нужны отдельные листы из проекта. Половина информации и оформление уже есть.

Пожалуйста, кидайте свои подобные работы (альбом дизайн-проекта по квартире или что-то подобное)

Спасибо

10 лет назад
Uraken
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
el_nath
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Работа с Натальей - потрясающе беспроблемная и легкая. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо огромное!
Сотрудничество с Юрой легкое и без проблемное, задача была поставлена четкая на все возникшие вопросы ответы были моментальные, об оплате напоминать не пришлось, деньги были переведены быстро и удобным для меня способом. Спасибо за предоставленную работу.