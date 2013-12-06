Чертежи дизайн-проекта по эскизам

Квартира 157 м.кв., требуется выполнять чертежи для дизайн-проекта по моим эскизам. Эскизы подробные, главное все правильно оформить, работа предпочтительно в Архикаде (можно и автокад). Оплата ориентировочно 400 р./лист. По общей площади лучше не считать - мне нужны отдельные листы из проекта. Половина информации и оформление уже есть.

Пожалуйста, кидайте свои подобные работы (альбом дизайн-проекта по квартире или что-то подобное)

Спасибо