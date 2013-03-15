Чертежи к дипломному проекту

Тема "проектирование кафе-кондитерской"

чертежи:

• генеральный план земельного участка с размещением проектируемо-го здания;

• фасад здания с указанием архитектурного решения внешнего вида;

• технологический чертёж с расстановкой оборудования по цехам и экспликацией помещений;

• проектирование электрического освещения помещений и подвод электросилового обеспечения к технологическому оборудованию (расчёт привести в пояснительной записке);

• проектирование систем канализации и водоснабжения, с указанием уклонов и канализационных трапов (расчёт привести в пояснитель-ной записке, на чертеже обозначить разными цветами);

• расположение систем отопления и вентиляции (расчёт привести в пояснительной записке, на чертеже обозначить разными цветами);