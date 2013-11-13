Требуется отриовать планировки и разложить на 1 этаже трубки теплого пола везде, на 2ом и цоколе только в одном помещении. в Автокаде. Срок - завтра
Сметное дело
Здравствуйте!
Нужно составить смету на шлагбаум с электрическим доводчиком + пульт и все дела какие там еще.
длинна приблизительно 6 м. в асфальт + благоустройство. Цена не имеет значения. Главное актуально на сегодня!
Заранее спасибо!
Срочно!
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