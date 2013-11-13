Сметное дело

Здравствуйте!

Нужно составить смету на шлагбаум с электрическим доводчиком + пульт и все дела какие там еще.

длинна приблизительно 6 м. в асфальт + благоустройство. Цена не имеет значения. Главное актуально на сегодня!

Заранее спасибо!

Срочно!