Сметное дело

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Закрытнет заявок112 просмотров

Здравствуйте!

Нужно составить смету на шлагбаум с электрическим доводчиком + пульт и все дела какие там еще.

длинна приблизительно 6 м. в асфальт + благоустройство. Цена не имеет значения. Главное актуально на сегодня!

Заранее спасибо!

Срочно!

11 лет назад
mikef2
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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