Дизайн интерфейса программы

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Закрыт3 заявки202 просмотра

Необходимо сделать дизайн интерфейса программы. Схематично формы программы уже есть (GUI DEsign Studio) , необходимо отрисовать их.

Программа для десктоп приложения , не веб сайт.

Интерфейс должен быть сделан в векторном редакторе Fireworks или в формате WPF.

P.S. Обсуждение в sкype , наличие микрофона обязательно.

14 лет назад
vpsoft
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14 лет назад

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