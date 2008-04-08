Дизайн программы

Нужно создать справочник по предприятиям города. Создать нужно такую же структуру, желательно лучше, как у справочника на сайте http://2gis.com.ua/. Скачать его можно по ссылке: http://2gis.com.ua/arhives/2gisOdessa14.zip . Подробности на e-mail. Цена договорная. Ориентироваться буду на наименьшую ...