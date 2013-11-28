Проект по доведению дизайна веб-интерфейса большой системы. Общая концепция, цветовая гамма и первый рабочий прототип есть, необходимы доработки. В основном работа по иконкам, расположению блоков, элементов т.д. Сразу ...
Дизайнер интерфейсов
Ищу дизайнера с опытом разработки интерфейсов. Интерфейсы в основном для веб приложений (различные модули на сайтах), а также могут быть интерфейсы для мобильных приложений. Присылайте ваши ссылки на работы именно в области интерфейса, а не просто на ссылки на ваше портфолио, котором может быть обширным и многообразным, но интересуют только конкретные работы.
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