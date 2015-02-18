Интерактивна карта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка155 просмотров

Интерактивная карта html5 + canvas

HTML
10 лет назад
mrdata
Антон 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновление текущего интерфейса

    $150

    Уважаемые дизайнеры! Для существующей программы, работающей на ПК под ОС Windows, нужно обновить дизайн интерфейса. Требуется нарисовать картинки в стиле "плоского" дизайна Windows 8/10. Преобладающим тоном интерфейса должен остаться зеленый. Т.е. требуется ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Левел-дизайн для онлайн игры

    Требуется левел-дизайн для ММОРПГ-игры. Нужно создать игровую 3д-локацию (как в World of Tanks или Metal Wars Online). От вас нужен опыт в создании локаций и умение работать в Unreal Engine 4 (UDK/UE3), возможно хобби или ...

    Unreal Engine
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интерфейс игр казино (слот-автоматы)

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры. Проекту требуется разработчик интерфейсов игр казино (слот-автоматы). Всего в 1-м "наборе игр" предполагается 12-15 игр (начальный проект). Для того, чтобы у вас ...

    Дизайн интерфейсов и игр18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн экрана для прилифтового указателя

    $100

    Срочно нужен дизайн экрана для экранов, расположенных рядом с лифтом. В здании 8 уровней. Оформление должно соответствовать Фирменному стилю (вышлю по запросу) Информация должна читаться с расстояния 1 метр. ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать несколько элементов для мобильной игры

    Добрый день, ищу дизайнера для отрисовки картинок нескольких персонажей в мультяшном стиле. Пример https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf Пожалуйста, оставляйте заявки с примерами подобных работ, я свяжусь для обсуждения цены.

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать обложку для платных архивов ZipMonster

    Требуется создать обложку для платных архивов ZipMonster на тему онлайн игра Аватария. В первую очередь, обложка должна быть приятна пользователю, которому она встретится, и хоть как-то отражать саму онлайн игру Аватария, то есть иметь хоть ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интерфейса панели управления

    Требуется разработка дизайна для панели управления электронным расписанием. Нужна доработка layout, создание дизайна ряда внутренних страниц. Необходимо создание ui – листа. Также необходима доработка дизайна front-end страниц проекта. Подробности по запросу. ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интерфейс веб приложения

    Нужно создать графический интерфейс простого веб приложения (типа раскраски). Ничего сложного несколько кнопок и выбор цвета. Детали при переписке. Присылайте свои работы на указанную тематику

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для системы такси

    Необходимо нарисовать дизайн для существующей системы: 1. Система управления заказами такси. Интерфейс Диспетчера/Руководителя/Бухгалтера/др. – при запросе будут предоставлены экраны существующей системы. Функциональность должна сохраняться. Нужен дизайн 1-3 главных страниц. Иконки ...

    Joomla
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад