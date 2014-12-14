Перевести кнопку с сайта в вектор

Доброго времени суток!

Уважаемые фрилансеры, есть простая работа на, буквально, час вашего времени. Помогите перевести кнопки с сайта в вектор, для десктопного клиента.

Нужен style темплейт для button на xaml повторяющий кнопку на сайте.

Значит, идем на www.filevisa.com. В правом верхнем углу нажимаем "Попробовать", далее "Демо-режим". Все, попали в интерфейс.

1. Нужно перерисовать кнопку "Загрузить", а также "Выбрать".

2. Нажимаем "Общие правила удаления" из навигационного меню слева, попадаем в другой раздел. Тут есть кнопка "Сохранить", это тоже самое, что и прошлая "Выбрать", только масшатб другой.

3. Теперь нажимаем "Файлы" из навигационного меню, попадаем обратно на основной экран. Теперь видим, что по центру, у файла, есть такой триггер on|off, вот надо его анимацию перенести в вектор.

Вся работа простая. Оплата справедливая. Все вещи, естественно, нужно перерисовать с их анимацией.