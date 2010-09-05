Закодить окно, WINAPI

Нужен дизайн приблизительно вот такой сложности: http://itunes.apple.com/us/app/barcode-reader/id340825499?mt=8 В поставку входят: - иконка; - сплеш-скрин; - 4 экрана(около 20 элементов); В предложении прошу указать цену, срок, а так же опыт Вашей работы по созданию подобных интерфейсов. Важно: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект делится на две части.
[СЕЙЧАС НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРОЙ ПУНКТ]
(1)
Нужно разработать дизайн окна, показывающегося при срабатывании проактивной защиты.
На окне, должно быть две кнопки. Одна большая - BLOCK. Другая маленькая - ALLOW.
(Нужно сделать так, чтобы пользователю интуитивно хотелось нажать на BLOCK)
Где-то рядом с кнопкой BLOCK нужно расположить checkbox "and terminate".
Кроме этого, где-то вверху, должно быть место под выводимый текст и заголовок (тип события).
Язык интерфейса - English.
Всё должно быть похоже на компонент ОС - Windows Defender.
* Должно быть по крайней мере, две картинки на одну кнопку (в нормальном состоянии и нажатая).
* Варианты с какими-нибудь анимационными эффектами (GIF), при появлении диалога приветствуются.
Кроме этого нужно разработать дизайн самих контролов окна (по сути, нужен только заголовок и кнопка закрытия) под стайл Win7.
(2)
Ну, и необходим кодер, который на чистом WIN-API, всё это отрисует через WM_PAINT, навесив обработчик событий окна.
Предлагайте цены, сроки. ICQ оставляйте.
- Похожие заказы
- $150Дизайн интерфейсов и игр17 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать flash-приложение для "Вконтакте" Вопросы и обсуждения в личку. Пример приложения скину. Спасибо!Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
Программа определяет совместимость имен по собственному алгоритму. Нужен дизайн заставки при загрузке, основного экрана программы (содержит поле ввода женского имени, поле ввода мужского имени, кнопку вывода результата, место для размещения рекламы от гугла), экрана "О программе", ...Закрыт13 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать весь пользовательский интерфейс для компьютерной программы. По сути дела нарисовать задний фон, прорисовать менюшки (их немного), кнопочки и логотипы - всё в ресторанной тематике, но в тоже время просто и логично. Все должно ...Дизайн интерфейсов и игр21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Уже сделан некоторый дизайн, на него есть psd, но не устраивает качество. Пример в приложении. Просматриваться будет на экране телевизора. Аппликация уже пишется. Нужно переделать дизайн, смысл тот же. Пожалуйста, пишите цену и ссылку на пример программного интерфейса, ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать скин для браузера firefox 3.6!!! Рассмотрю варианты как работы под ключ, так и работы только натягивания оформления(графика может быть разработана отдельно)! Если графику делать отдельно, то нужны базовые изображения(чтобы понимать какой размер должен ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разработать конструктор маек во флеше по типу http://maika.ru/. С возможностью интеграции в CMS.Закрыт13 лет назад
Все схематика готова, все надписи и тексты настоящие. За вами — сделать это все красивым и правильным по законам пострения интерфейсов. Очень прошу не тратить время, еслив колонке "дизайн интерфейсов" в портфолио у Вас три работы. Если ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн приложения для iphone. Приложение информационное (новости, стать и и т.д.) должно быть просто и строго. Изощренные графические изыски не приветствуются :) Общее количество различных экранов: - Экран загрузки приложения - Список категорий ...Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн программы, есть техническое ТЗ, где и какие элементы должны находиться. Осталось сделать графическую оболочку под эту программу в соответствии с дизайном сайта: http://thesafety.us От исполнителя требуется быстрота работы, наличие портфолио. Желательно, чтобы исполнитель знал, где можно ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен13 лет назад