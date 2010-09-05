Закодить окно, WINAPI

$250
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен3 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект делится на две части.

[СЕЙЧАС НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРОЙ ПУНКТ]

(1)

Нужно разработать дизайн окна, показывающегося при срабатывании проактивной защиты.

На окне, должно быть две кнопки. Одна большая - BLOCK. Другая маленькая - ALLOW.

(Нужно сделать так, чтобы пользователю интуитивно хотелось нажать на BLOCK)

Где-то рядом с кнопкой BLOCK нужно расположить checkbox "and terminate".

Кроме этого, где-то вверху, должно быть место под выводимый текст и заголовок (тип события).

Язык интерфейса - English.

Всё должно быть похоже на компонент ОС - Windows Defender.

* Должно быть по крайней мере, две картинки на одну кнопку (в нормальном состоянии и нажатая).

* Варианты с какими-нибудь анимационными эффектами (GIF), при появлении диалога приветствуются.

Кроме этого нужно разработать дизайн самих контролов окна (по сути, нужен только заголовок и кнопка закрытия) под стайл Win7.

(2)

Ну, и необходим кодер, который на чистом WIN-API, всё это отрисует через WM_PAINT, навесив обработчик событий окна.

Предлагайте цены, сроки. ICQ оставляйте.

13 лет назад
lecun
Джон 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Doomsday
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Всё сделано отлично. Был разработан стильный интерфейс ПО.
Мгновенная оплата, четко поставленная задача. Отличный заказчик. Буду рад сотрудничать и впредь
  • Похожие заказы

  • Дизайн iPhone приложения

    $150

    Нужен дизайн приблизительно вот такой сложности: http://itunes.apple.com/us/app/barcode-reader/id340825499?mt=8 В поставку входят: - иконка; - сплеш-скрин; - 4 экрана(около 20 элементов); В предложении прошу указать цену, срок, а так же опыт Вашей работы по созданию подобных интерфейсов. Важно: ...

    Дизайн интерфейсов и игр17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн развлекательной программы под Андроид

    Программа определяет совместимость имен по собственному алгоритму. Нужен дизайн заставки при загрузке, основного экрана программы (содержит поле ввода женского имени, поле ввода мужского имени, кнопку вывода результата, место для размещения рекламы от гугла), экрана "О программе", ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо нарисовать графич. интерфейс для программы

    $500

    Необходимо нарисовать весь пользовательский интерфейс для компьютерной программы. По сути дела нарисовать задний фон, прорисовать менюшки (их немного), кнопочки и логотипы - всё в ресторанной тематике, но в тоже время просто и логично. Все должно ...

    Дизайн интерфейсов и игр21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программный интерфейс для video on demand

    Уже сделан некоторый дизайн, на него есть psd, но не устраивает качество. Пример в приложении. Просматриваться будет на экране телевизора. Аппликация уже пишется. Нужно переделать дизайн, смысл тот же. Пожалуйста, пишите цену и ссылку на пример программного интерфейса, ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать скин firefox 3.6

    Необходимо создать скин для браузера firefox 3.6!!! Рассмотрю варианты как работы под ключ, так и работы только натягивания оформления(графика может быть разработана отдельно)! Если графику делать отдельно, то нужны базовые изображения(чтобы понимать какой размер должен ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать мегаинтерфейс игровому приложению

    Все схематика готова, все надписи и тексты настоящие. За вами — сделать это все красивым и правильным по законам пострения интерфейсов. Очень прошу не тратить время, еслив колонке "дизайн интерфейсов" в портфолио у Вас три работы. Если ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн приложения для iPhone

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн приложения для iphone. Приложение информационное (новости, стать и и т.д.) должно быть просто и строго. Изощренные графические изыски не приветствуются :) Общее количество различных экранов: - Экран загрузки приложения - Список категорий ...

    Дизайн интерфейсов и игр9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн программы в соответствии с сайтом

    $50

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн программы, есть техническое ТЗ, где и какие элементы должны находиться. Осталось сделать графическую оболочку под эту программу в соответствии с дизайном сайта: http://thesafety.us От исполнителя требуется быстрота работы, наличие портфолио. Желательно, чтобы исполнитель знал, где можно ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад