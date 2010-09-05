Закодить окно, WINAPI

Проект делится на две части.

[СЕЙЧАС НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРОЙ ПУНКТ]

(1)

Нужно разработать дизайн окна, показывающегося при срабатывании проактивной защиты.

На окне, должно быть две кнопки. Одна большая - BLOCK. Другая маленькая - ALLOW.

(Нужно сделать так, чтобы пользователю интуитивно хотелось нажать на BLOCK)

Где-то рядом с кнопкой BLOCK нужно расположить checkbox "and terminate".

Кроме этого, где-то вверху, должно быть место под выводимый текст и заголовок (тип события).

Язык интерфейса - English.

Всё должно быть похоже на компонент ОС - Windows Defender.

* Должно быть по крайней мере, две картинки на одну кнопку (в нормальном состоянии и нажатая).

* Варианты с какими-нибудь анимационными эффектами (GIF), при появлении диалога приветствуются.

Кроме этого нужно разработать дизайн самих контролов окна (по сути, нужен только заголовок и кнопка закрытия) под стайл Win7.

(2)

Ну, и необходим кодер, который на чистом WIN-API, всё это отрисует через WM_PAINT, навесив обработчик событий окна.

Предлагайте цены, сроки. ICQ оставляйте.