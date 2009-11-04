Брендирование продукции

Нужно изменить информацию в файле ai, добавить несколько автомобильных логотипов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем фриланса для постоянного сотрудничества по брендированию продукции.
Суть работы:
высылаем или вектор или фото предмета
надо либо просто совместить с лого компании, либо прорисовать предмет и тоже совместить с лого компании.
Если Вы готовы это делать на постоянной основе - пишите свои координаты на [email protected]
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