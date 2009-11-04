Брендирование продукции

Ищем фриланса для постоянного сотрудничества по брендированию продукции.

Суть работы:

высылаем или вектор или фото предмета

надо либо просто совместить с лого компании, либо прорисовать предмет и тоже совместить с лого компании.

Если Вы готовы это делать на постоянной основе - пишите свои координаты на [email protected]